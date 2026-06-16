ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前週末比468.77ドル高の5万1671.03ドルと、終値の最高値を更新して取引を終えた。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書への合意を表明したことを好感した。エネルギー供給の先行きへの懸念が和らぎ、幅広い銘柄が買われた。前週末終値からの上げ幅は一時700ドルを超えた。米ナスダック市場に12日上場した宇
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