新たなマツダ２2026年2月、マツダのベルギー法人が「マツダ2ハイブリッド」の2026年モデルを公開しました。新たなモデルに、ユーザーからもさまざまな反応が寄せられています。欧州向けに展開されているマツダ2ハイブリッドは、トヨタ「ヤリス ハイブリッド」をベースとしたOEMモデルとして2022年5月に導入されました。【画像】超カッコいい！ これがマツダ新「マツダ2」です！ 画像で見る（50枚）両社は2015年の業務提携以