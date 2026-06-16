［北中米W杯］日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表はオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。50分に先制されたものの、57分に中村敬斗の一撃で追いつくと、64分に勝ち越されて迎えた88分に鎌田大地が同点ゴールを決め、２−２のドローに持ち込んだ。貴重な勝点１を手にしたなか、懸念されるのは久保建英の状態だ。71分に