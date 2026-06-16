【ニューヨーク＝木瀬武】１５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比４６８・７７ドル高の５万１６７１・０３ドルだった。３営業日連続の値上がりで、最高値を更新した。米国とイランが戦闘終結で合意したと発表したことを受け、ＩＴや工業など幅広い業種の銘柄が買われた。原油の安定供給につながるとの見方から、原油先物価格が約３か月ぶりの安値をつけたことも相場を押し上げた。ＩＴ企業