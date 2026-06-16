◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組ベルギーーエジプト（１５日、シアトル競技場）４大会連続１３度目の出場のベルギー（ＦＩＦＡランク９位）がＷ杯初勝利を目指すエジプト（同２９位）と１次リーグＧ組初戦で対戦した。エジプトのＭＦアシュル（アルアハリ）に先制点を許したが、後半２１分、同点に追いついた。後半２１分、ベルギーは直前に交代で入ったルカク（ナポリ）のファーストタッチがエジプトＤＦハニ（アルア