サッカー日本代表の森保一監督（５７）の母・万知子さんの弟で、静岡・掛川市の理容店「カットクラブパーティー」を営む叔父の原田卓馬さん（７１）も日本時間１５日に行われたオランダ戦での２度の同点劇に大興奮だ。「よく追いついてくれた。次は勝ち点３、そして決勝トーナメントにも進んで優勝して」と甥っ子にエールを送った。愛称にちなみ、ファンの間で「ポイチカット」と呼ばれる髪形に、原田さんは２、３度ハサミを