NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4351.60（+112.80+2.66%） 金８月限は大幅続伸。時間外取引では、米国とイランの和平合意を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、上値を伸ばした。日中取引では、序盤の買い一巡後はドル安一服を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS