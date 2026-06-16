NY株式15日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均51671.03（+468.77+0.92%） S＆P5007554.29（+122.83+1.65%） ナスダック26683.94（+795.10+3.07%） CME日経平均先物69820（大証終比：+420+0.60%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は３日続伸し、最高値更新。上げ幅が一時７００ドル超となったほか、ナスダックも一時３％超の急伸。トランプ大統領が、米国とイランが暫定合意を成立