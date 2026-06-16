米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 4.066（-0.015） 米10年債4.471（-0.008） 米30年債4.973（+0.006） 期待インフレ率2.330（+0.006） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは小幅に低下。米国とイランが暫定合意を成立させたとの発表でＷＴＩ先物は一時８０ドルを割り込む水準まで急落。インフレ期待の後退から米国債利回りも低下して始まったものの、