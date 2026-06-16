スペインと引き分け、サポーターの声援に応えるカボベルデの選手たち＝アトランタ（共同）スペインは圧倒的にボールを保持したが、最後まで相手の堅守を崩せなかった。前半はトレスやオヤルサバルが好機で決め切れず、後半26分から右サイドにヤマルを投入したが1点が遠かった。カボベルデは人数をかけて中央を固める守備が実った。ロペスを中心に全員が体を張ってはね返し、GKボジニャもビッグセーブで無失点に貢献した。（共同