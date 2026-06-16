織田裕二がテレビ朝日ドラマ初主演、車椅子に乗った元捜査一課刑事役に挑むテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』。6月27日（土）に放送される同作の豪華共演者が一挙解禁された。織田裕二×小野花梨という初共演の2人で届ける『ダブルエッジ〜甦った男』。ある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と、ASD（自閉スペクトラム症）で人との関わりが苦手な財務捜査官という正反対の2