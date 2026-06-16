シカゴ・ブルズが、ポートランド・トレイルブレイザーズで暫定HC（ヘッドコーチ）を務めていたティアゴ・スプリッターを新指揮官として招聘することで合意した。6月16日（現地時間15日）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 ビリー・ドノバンの後任としてブルズの指揮を執るスプリッターは、現役時代にサンアントニオ・スパーズの一員として2014年