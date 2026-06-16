りん（見上愛）の病院実習終了と安（早坂美海）の縁談が同時に描かれているNHK連続テレビ小説『風、薫る』第12週。安の縁談を通して、一ノ瀬家の事情へと視点が移っていく。 参考：『風、薫る』第57話、直美（上坂樹里）が環（英茉）の様子がおかしいことに気づく スポットが当たるのが、環（英茉）だ。幼いながらに母であるりんと離れ、美津（水野美紀）と安との暮らしを受け入れ、まっすぐに育ってきた環の揺らぎがはじめ