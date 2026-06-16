7月20日よりフジテレビ系で放送がスタートするGACKT主演の月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』のヒロイン役を志田未来が担当することが発表された。 参考：志田未来「一度も辞めたいと思ったことがない」30年近く一線を走り続ける芝居への愛 本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストー