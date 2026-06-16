[6.15 W杯H組第1節 スペイン 0-0 カーボベルデ]40歳の守護神がカーボベルデ代表に歴史的な勝ち点1をもたらした。GKボジーニャ(チャベス/ポルトガル2部)が欧州王者・スペイン代表に27本のシュートを打たれた一戦で7セーブと活躍し、クリーンシートを達成。試合終了後には赤く目を腫らして大舞台での活躍に万感の思いを示していた。ワールドカップ初出場のカーボベルデが優勝候補にいきなり挑んだ一戦。スペインがボールを保持す