ビューティブランド「トーリ（TOERI）」が、化粧水「TOERI エッセンスローション」（150mL 3850円）、日中用クリーム・日やけ止め「TOERI エッセンスUV」（SPF50＋・PA＋＋＋＋、50g 2970円）、夜用フェイスクリーム「TOERI モイスチャークリーム」（45g 5500円）の3品を7月9日に発売する。化粧水とクリームの2ステップで完成するスキンケアとして提案する。【画像をもっと見る】ファーストステップとなるエッセンスローション