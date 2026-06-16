■サムコ 15,200円(+2,900円、+23.6％) 東証プライムの上昇率トップ。サムコ [東証Ｐ]が続急騰。前週末12日の取引終了後に、26年7月期の単独業績予想について売上高を102億円から107億8500万円（前期比15.4％増）へ、営業利益を24億6000万円から26億3100万円（同12.3％増）へ、純利益を17億2000万円から19億1900万円（同13.1％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を60円から75円へ引き上げたことが好感された。