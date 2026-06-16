若者の海外留学などを応援するために道が創設した基金に、美容外科などを運営する会社が寄付を行い、鈴木知事から感謝状が贈られました。道が創設した若者のスポーツなどにおける海外留学を応援する「ほっかいどう未来チャレンジ基金」に寄付をしたのは、医療法人社団メディカルフロンティアです。寄付額は総額300万円で、鈴木知事から感謝状が手渡されました。メディカルフロンティアが運営する美容外科の医師が、学生時代