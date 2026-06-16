FC東京のMF佐藤龍之介（19）のスペイン1部バレンシアへの移籍が間近に迫っていることをスペインメディアも14日付で一斉に報じた。契約期間は31年6月までの5年契約で、所属はトップチームになるという。完全に合意したわけではないが、交渉が進んでいるのは事実などと報道した。既に国際Aマッチ5試合に出場している日本の若き至宝の到着を待ち望み、現地メディアの報道も過熱してきた。