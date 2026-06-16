JRAは競馬の殿堂入りにあたる顕彰者として元調教師の国枝栄氏（71）、元騎手の蛯名正義師（57）を選定したと発表した。国枝氏は調教師としてJRA通算1123勝（G1・22勝）を挙げた。今春に定年引退を迎え、現在は美浦・小島厩舎で補充員を務めている。蛯名正師は騎手時代、JRA通算2541勝（G1・26勝）を挙げ、21年2月で引退。調教師に転身し、22年に厩舎を開業した。顕彰とは中央競馬の発展に多大な貢献があった元調教師、元騎手を