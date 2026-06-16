◇サッカーW杯北中米大会1次リーグG組イラン―ニュージーランド（2026年6月15日）渦中にあり続けたイランが、ついにピッチに立つ。26人中16人が30歳以上というベテランぞろいで特に注目はFWメヘディ・タレミ（33＝オリンピアコス）だ。国際Aマッチ91試合57得点を誇った相棒のFWアズムンが政府への忠誠を欠いたとされ3月に“追放”された中、同106試合61得点の主軸にかかる期待は大きい。20年から在籍したポルトでは4シーズ