ヤクルト・増田が初の球宴出場へ、猛アピールを誓った。15日に発表されたファン投票の中間発表で24万7396票を集め、外野手部門3位に。「自分の名前が載ってることが違和感」と謙遜しつつも「たくさんのファンの方が投票してくれているのは、凄くうれしい」と笑顔を見せた。ここまで49試合に出場し、打席数は9年目でキャリアハイを更新。打率.282と堂々の成績で躍進を見せるチームに貢献している。「プロ野球選手の夢」という大