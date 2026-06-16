巨人ドラフト1位・竹丸がリーグ戦再開初戦の19日の中日戦（東京ドーム）で先発する見込みとなった。直近2試合は好投しながら援護に恵まれず黒星を喫しているが「内容やボールは良くなっている」と手応えを語っていた。開幕投手を務めた新人が、交流戦明けのリーグ戦再開初戦も先発を託されたのは楽天時代の13年の則本のみ。10勝6敗2分けとセ・リーグで唯一勝ち越した交流戦の勢いを新人左腕がさらに加速させる。