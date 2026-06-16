宝塚歌劇団の娘役スターから演歌歌手に転身した有沙瞳（32）の歌手デビュー記念ライブと芸能生活15周年公演が15日の昼夜、都内で開催された。3年前に12年間所属した宝塚歌劇団を退団し女優で活動する一方で昨年、日本クラウン新人歌手オーディションで“発掘”された二刀流の異色新人。3日に「さよならは黄昏に」（詞・朝倉翔、曲・大谷明裕）でデビューした有沙は幼い頃からピアノやバレエ、三味線、民謡と習い事を積んできた