楽天は交流戦最終戦となる、17日の阪神戦に前田健が先発する。甲子園での登板は広島時代の15年9月13日以来、3930日ぶりとなる。今季はここまで5試合に先発も0勝2敗、防御率4.82。5月20日の日本ハム戦以来のマウンドに「自分のピッチングスタイルを見直しながらやってきた」と11年ぶりの国内勝利へ自信をのぞかせた。