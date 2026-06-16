西武は16日の阪神戦で引き分け以上なら球団史上初の優勝が決まる。23年にDeNAで交流戦優勝を経験している桑原は「若いチームにとって（優勝は）リーグ戦再開に向けて弾みになることは間違いない」と意気込みを語った。23年は4チームが並び、TQB（得失点差率）で決着。今回も日本ハム、ソフトバンクの3チームに優勝の可能性がある混戦で、初Vには満員の甲子園を攻略する必要がある。DeNA時代に何度も経験した桑原は「逆に普通の