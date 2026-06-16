右肩亜脱臼で離脱中のロッテ・藤原が近く実戦復帰する。サブロー監督が「ぼちぼちファームで（試合に）出ると思います」と明かした。藤原は5月10日のソフトバンク戦で負傷。打率.297と活躍していたリードオフマンの離脱は痛手だったが、そこから17勝10敗2分けと巻き返し、勝率5割復帰を果たした。指揮官は「いろいろなバリエーション（の打線を）組めるなと思っているので楽しみ」と復帰を心待ちにした。