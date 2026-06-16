日本―オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。格上オランダに引き分けた日本の健闘が世界に衝撃を与えた中で、かつてのオランダ名手が試合後、母国のテレビ局で発した日本選手にまつわるジョークが物議を醸している。英紙「ミラー」は「ラ