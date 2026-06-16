W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦し、2-2で引き分けた。試合終盤、コーナーキックから鎌田大地が貴重な同点ゴールを奪った中で、直前のプレーに隠されたある駆け引きが話題を呼んでいる。注目されているのは、1-2で迎えた後半43分の場面だ。伊東純也が蹴ったコーナーキック（CK）を小川航基がヘディングシュート