歌手・森高千里（５７）がコンサートを開催し、その姿にファンが驚がくした。１６日までにインスタグラムで「２０２６森高千里エスプレッソＳＵＭＭＥＲｔｏｕｒ６月１４日埼玉サンシティ越谷市民ホール大ホール終了しました！」と埼玉公演を終えたことを伝え、「約半年ぶりのツアー、待っててくださってありがとうございます」と感謝。「皆さんのワクワクやドキドキがこちらにも伝わってきてツアー初日