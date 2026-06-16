元デイリースポーツ社員で、「松とら屋本舗」で執筆を続けていた松下雄一郎さんが、８日に亡くなった。昨年４月に大腸がんが判明し、闘病を続けていた。５５歳。神戸市出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。タイガースを愛し、虎党の心に寄り添い続けた書き屋だった。松下さんは昨年４月に大腸がんが判明。懸命の闘病生活の末、空へと旅立った。タテジマとともに生きた５５年。「阪神の応援でメシを食う」と記したのは小