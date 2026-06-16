阪神２軍の注目選手を取り上げる企画「飛び出せ大物」。今回はドラフト２位の谷端将伍内野手（２２）＝日大＝を取り上げる。谷端はシーズン開幕からプロの壁にぶつかり、一時は打率も落ち込んだが、現在５試合連続安打中と好調をキープ。１軍初昇格を目指し、研さんを積む若虎の現在地に迫る。◇◇一時は影を潜めていた、谷端らしい強いスイングが戻ってきている。大学時代に東都大学リーグで２季連続首位打者に輝いた