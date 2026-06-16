ひときわ目を引く白毛の馬体が今年も函館競馬場で調整中。白毛一族の血を受け継ぐスノーウィスパー（牝＝須貝）が土曜函館5R（芝1200メートル、牝馬限定）でデビューする。同厩舎の先輩で21年桜花賞などG1・3勝を挙げた姉ソダシは函館芝1800メートル戦でデビュー勝ちし、1つ上の姉マルガも昨年、当地の芝1800メートル戦をレコードタイムで駆け抜けた。北の大地で初陣を飾った白毛の姉2頭に続けと、妹も北上して函館入り。稽古