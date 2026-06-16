ＡＢＣテレビの新人アナウンサー、枝廣二葉（えだひろ・ふたば＝２３）、瀧口美咲（２３）のデビューが決まり、このほど大阪市内の同局で取材に応じた。瀧口アナは「身長１７２センチありまして…背がとても高いです。今もすくすく成長中。ＡＢＣ女性アナウンサーの中で一番大きいです。大型新人です！」とフレッシュにあいさつした。２人とも慶大卒で、４月に同局に入社。瀧口アナはアナウンサーを志したきっかけとして、目