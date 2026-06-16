４月にＡＢＣテレビに入社した新人アナウンサーの枝廣二葉（えだひろ・ふたば＝２３）、瀧口美咲（２３）がデビューすることになり、このほど大阪市内の同局で取材に応じた。枝廣アナは「植物の始まりは双葉。ふたばから始まり、枝葉を広げるようにして、いつかはＡＢＣの大きな幹となれるようにがんばります」と抱負を述べた。慶大卒で、同大の応援指導部代表、いわゆる応援団の団長を務めていた。取材会では「デビューを控