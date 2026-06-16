アーティストのGACKTが主演を務める7月20日スタートのフジテレビ月9ドラマに『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜後9：00）に俳優の志田未来（33）が出演することが発表された。志田にとって本作出演で9クール連続の連ドラ出演となる。【写真】「相変わらず可愛い」変わらぬ美貌に驚く声続々、33歳の誕生日迎えた志田未来の最新ショット同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が