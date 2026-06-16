中村と久保のコンビで切り崩した同点弾をはじめ、オランダの守備陣形をかく乱する場面も少なくなかった日本(C)Getty Images世界有数のタレント軍団を確実に苦しめた。だからこそ、世界では日本代表が「勝てたのではないか」という声も上がった。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る結果的に見れば、十分すぎる収穫はあった。現地時間6月14日に行