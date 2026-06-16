ＤｅＮＡ新外国人の右の大砲、エンカーナシオンが６月中に１軍昇格する可能性が出てきた。１３日に来日し、既に１４日から球団施設で体を動かしている。相川監督は「いつでもゲームもいける状態だと聞いている。２軍で４〜５試合は出場してもいいのかなと」と話し、２軍戦での実戦出場を経て、早ければ２２日の中日戦以降で１軍合流も視野に入る。得点力不足解消へ、新助っ人の早期合流が期待される。