１６日・広島戦（マツダ）に先発する日本ハム・北山亘基投手が１５日、交流戦優勝を手繰り寄せるため、投打両面での活躍を誓った。交流戦Ｖの条件は、首位の西武が同日の阪神戦に敗れ、なおかつ日本ハムが５点差以上で勝つこと。１点の価値は普段以上に重い。北山は「バントとか最低限のところはちゃんと準備していきたい」と口元を引き締めた。