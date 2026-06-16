今大会唯一の“オセアニア代表”が16年ぶりのワールドカップに臨む。ニュージーランド代表は6月16日10時（日本時間）、米カリフォルニア州イングルウッドのロサンゼルス・スタジアムで行われる北中米ワールドカップ・グループG第1節でイラン代表と対戦する。【写真】ワールドカップを盛り上げた韓国の“応援美女”出場国拡大によって「1.5枠」が与えられたオセアニア予選を無敗で通過し、2010年南アフリカ大会以来4大会ぶり3回目の