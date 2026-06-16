巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。今回は７月末の支配下登録期限まで残り１か月半となり、アピールが求められる育成選手にスポットを当てる。（取材・構成＝加藤翔平）支配下昇格には２軍での圧倒的な成績や、一芸が求められる。投手では３年目右腕の園田純規（あつき）投手（２０）が１０登板（９先発）で４勝３敗、防御率２・８０。２完投（１完封）とスタミナ面で