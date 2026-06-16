第１子妊娠中の人気女性バンド「ＳＩＬＥＮＴＳＩＲＥＮ」（通称サイサイ）メンバーの黒坂優香子が、子どもの性別を明らかにした。１６日までにインスタグラムを更新。「ＢｏｙｓＭｏｍ。男の子ママになります」と報告した。「お友達がベビーシャワーをしてくれた日の思い出。男の子ママになるということで、テーマカラーを水色で企画してくれたよ」とバーティー会場でのショットをアップ。「とっても可愛くて素敵な装飾