阪神・中野が数字より、「フォア・ザ・チーム」を強調した。交流戦では、森下に次ぐチーム2位の打率・302をマーク。苦戦の続くパ・リーグ相手にも、好調な打撃を見せているものの、「3割？あまり数字を気にせず、自分の役割をしっかりやれるように、まず残り2試合をしっかり」と誓う。17日の楽天戦（甲子園）を終えると、中1日でリーグが再開する。「個人としても、チームとしても良い形で締めくくってから、セ・リーグとの