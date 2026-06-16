阪神・才木が“三度目の正直”を果たすべく先発マウンドへ上がる。16日の西武戦（甲子園）に先発。この日は甲子園球場で投手指名練習に参加してキャッチボールやショートダッシュなどで最終調整した。今季の交流戦は先発2試合で0勝1敗。3試合目となる今回こそ、白星を挙げチームを勢いづける。「ちょっと打たれているので。しっかりゼロでいけるように」好相性を誇る西武が相手だ。過去2度の対戦で計14回無失点中。甲子園