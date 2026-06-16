阪神・森下が、チームメートに「ノーモア故障」を呼びかけた。「交流戦残り2試合？もう、とりあえずケガなく。ケガ人も出てきているんで」。石井、近本ら主力が長期離脱する中で、11日のソフトバンク戦では湯浅が一塁のベースカバーへ向かう際に転倒。「右足首捻挫」と診断され、前半戦中の復帰が絶望的となっている。「やっぱり交流戦、結構タフな部分多いんで」という背番号1は「とりあえずケガなく、最後までいきたいなと