阪神の選手会長・村上頌樹投手（27）が15日、本紙の取材に応じ、交流戦を含めた、ここまでの62試合を中間総括した。ペナントレースは巨人、ヤクルトと三つ巴の展開になっているが、「優勝のためにも全員が力を合わせないといけない」とチームの団結力が問われる戦いになると強調。必要に応じて、選手全体に呼びかける考えも示唆した。サッカーW杯北中米大会に出場中の森保ジャパンに負けない一体感で連覇、日本一への仕切り直し