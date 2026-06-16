8月に台湾・台南で開催予定の「第10回WBSC女子野球ワールドカップ・グループステージB」に出場する侍ジャパン女子日本代表の20選手が15日、発表された。阪神タイガースWomenからは星川あかり内野手（27）、高橋愛内野手（20）、白石美優外野手（26）の3選手が選出。阪神タイガースWomenの木戸克彦監督（65）が団長を務める。グループステージAの上位3チームとグループステージBの上位3チームが、27年に米国で開催されるフ