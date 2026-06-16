阪神に関する話題を深掘りする、硬軟織り交ぜた新コーナー「虎のトリセツ」。今回は、6日の楽天戦（甲子園）に「8番・遊撃」で出場した熊谷敬宥内野手（30）が見せた「忍者守備」に迫る。2回先頭で黒川が放ったハーフバウンドの打球を、体をよじりながら逆シングルで処理。1―0勝利に貢献した美技に秘められた、守備の極意に迫った。後方の飛球も、二遊間や三遊間を襲うゴロも、華麗にさばく。堅守を称賛されても「自分の仕事