俳優の松本まりか（４１）と高橋メアリージュン（３８）が１５日、都内で行われたＷ主演のＭＢＳドラマ「エミリとマリア」（木曜深夜０・５９）の第１話先行上映会＆トークイベントに登壇した。２人はドラマ「奪い愛、真夏」でドロドロな“恋敵”を演じるも、私生活では意気投合。松本が「メアちゃんとは信頼を超えて安心感の中でお芝居ができる」と絶賛し、高橋も「まりかちゃんは、プライベートでも会う数少ない女優さん。ノ