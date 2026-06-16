阪神・大竹が、好相性の楽天戦でトンネル脱出を狙う。17日の先発が有力の9年目左腕は、5月9日のDeNA戦から5連敗中。いずれも3点以内に抑えながら、勝ち運に見放されている。ただ、状態については、「開幕から考えると、どんどん良くなっている」と上昇気配を感じ取っている。楽天に対してはソフトバンク時代から6試合に登板して1勝1敗、防御率1.21と好成績。緩急自在の持ち味を生かし、交流戦の「トリ」を勝利で飾る。